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03 Eylül 2018 11:10

Hisarcık’ta 6 Genç Çiftçi’ye 30 büyükbaş hayvan dağıtıldı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde ’Kırsal Kalkınma Destekleri’ kapsamında gerçekleştirilen "Genç Çiftçi Projesi"nden hibe almaya hak kazanan 6 çiftçiye, 30 büyükbaş hayvan dağıtıldı.

Hisarcık’ta 6 Genç Çiftçi’ye 30 büyükbaş hayvan dağıtıldı

03 Eylül 2018 11:10


Genç üreticileri kırsalda tutmak, ekonomik seviyelerini yükseltmek ve istihdam sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı ’Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi’ kapsamında, büyükbaş düve almaya hak kazanan 6 genç çiftçiye, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törende kura usulü her çiftçiye 5’er adet olmak üzere toplam 30 düve teslim edildi.


Törene Kaymakam Furkan Başar, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, İl Genel Meclisi üyesi İbrahim Kılıç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Varol ve genç çiftçiler katıldı.


Tören sonunda Veteriner Sağlık Teknisyeni Adem Tutuk Genç Çiftçilere düvelerin bakımları konusunda bilgiler verdi.(MA-EFE)




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