Hisarcık’ta 77 kişi ’okur-yazar’ oldu

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nde düzenlenen programda bir konuşma yapan Kaymakam Tuncay Karataş, okumanın yaşı olmadığını dile getirdi.

Karataş, "Okuma-Yazma kursuna ailelerinden ve günlük hayatlarından vakit ayırdıkları için kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Okumanın öğrenmenin kesinlikle yaşı yok. Yaşınız kaç olursa olsun bu kurslara katılarak böyle bir cesaret örneği gösterdiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Rabbim başarılarınızı daim etsin inşallah. Okuduklarınızı öğrendiklerinizi kesinlikle devam ettirin. Çünkü okumazsanız öğrendiklerinizi de unutursunuz. Önemli olan öğrenmek değil, öğrendiğinizi sürekli pekiştirmek” diye konuştu.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sebiha Kaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından yurt genelinde başlatılan okuma, yazma seferberliği kapsamında Hisarcık’ta 10 kurs açıldığını belirterek, “Herhangi bir nedenle okuma, yazma eğitim hakkından yararlanamayan yetişkinlere yönelik açılan Okuma Yazma kurslarına yaşları 55 ile 75 arası 77 kursiyer katılmış, 80 saatlik kursu tamamlayan 14 kişi okuryazarlık ve başarı belgesi almaya hak kazanmıştır. 63 kursiyer ise halen kurslara devam etmektedir” dedi.(MA-EFE)