Diğer
Kategoriler
08 Mayıs 2018 12:32

Hisarcık’ta 77 kişi ’okur-yazar’ oldu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, ’Okuma-Yazma Kursu’nu başarıyla tamamlayan 77 kursiyere ’okur-yazarlık’ belgesi verildi.

Hisarcık’ta 77 kişi ’okur-yazar’ oldu

08 Mayıs 2018 12:32


Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nde düzenlenen programda bir konuşma yapan Kaymakam Tuncay Karataş, okumanın yaşı olmadığını dile getirdi.


Karataş, "Okuma-Yazma kursuna ailelerinden ve günlük hayatlarından vakit ayırdıkları için kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Okumanın öğrenmenin kesinlikle yaşı yok. Yaşınız kaç olursa olsun bu kurslara katılarak böyle bir cesaret örneği gösterdiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Rabbim başarılarınızı daim etsin inşallah. Okuduklarınızı öğrendiklerinizi kesinlikle devam ettirin. Çünkü okumazsanız öğrendiklerinizi de unutursunuz. Önemli olan öğrenmek değil, öğrendiğinizi sürekli pekiştirmek” diye konuştu.


Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sebiha Kaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından yurt genelinde başlatılan okuma, yazma seferberliği kapsamında Hisarcık’ta 10 kurs açıldığını belirterek, “Herhangi bir nedenle okuma, yazma eğitim hakkından yararlanamayan yetişkinlere yönelik açılan Okuma Yazma kurslarına yaşları 55 ile 75 arası 77 kursiyer katılmış, 80 saatlik kursu tamamlayan 14 kişi okuryazarlık ve başarı belgesi almaya hak kazanmıştır. 63 kursiyer ise halen kurslara devam etmektedir” dedi.(MA-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
21
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    19°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç