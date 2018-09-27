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Hisarcık'ta Ağız ve Diş Sağlığı Taraması

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde ilkokul 1.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde ilkokul 1. Sınıf öğrencilerine yönelik Devlet Hastanesi Diş Tabipliği tarafından ağız ve diş sağlığı taraması yapıldığı bildirildi.


İlçe Devlet Hastanesi Ağız Diş Sağlığı Merkezi Diş Polikliniğince Diş Tabibi Ertan Özdarı ve Sağlık Memuru Sadettin Gün tarafından 110 ilkokul 1. Sınıf öğrencisinin dişleri kontrol edilerek ağız ve diş sağlığı hakkında bilgiler verilip, çürük dişlerin ve diş eti problemlerinin sebepleri anlatıldı. Önümüzdeki ay ise yaklaşık 620 civarında okul öncesi öğrencileri ile ilkokul 1, 2, 3 ve 4. Sınıf öğrencisine dişlere flor vernik uygulaması yapılacağı ve diş sağlığı eğitimi verileceği öğrenildi. (MA-EFE)

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