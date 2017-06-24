Hisarcık’ta arife günü mezarlık ziyareti geleneği

İlçede asırlardan beri süregelen Kurban ve Ramazan Bayramı arifesinde mezarlık ziyareti geleneği günümüzde de devam ettiriliyor.

Bu yılki Ramazan Bayramı arifesinde Hisarcık İlçe Mezarlığı yine en yoğun günlerinden birini yaşadı. Vatandaşların mezar ziyareti esnasında mezarlık çevresi özel araçlarla dolarken, yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için ilçe mezarlığına akın eden birçok vatandaş, mezar başlarında Kur’an ve Yasin’i Şerif okuyup dualar etti.

Ellerindeki su bidonlarıyla kabirdeki çiçekleri sulayıp, üzerlerini temizleyen vatandaşlar, her bayram arifesinde mutlaka kabristana geldiklerini, yakınlarına Kur’an ve Yasin’i Şerif okuyarak dua ettiklerini söylediler.(MA-EFE)