Hisarcık'ta ceviz ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Saklar köyünde bahçesinde ceviz toplayan 78 yaşındaki Hakkı Kulak bastığı dalın kırılması sonucu düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Saklar köyünde oturan 78 yaşındaki Hakkı Kulak, Ilgınburnu mevkiinde bulunan bahçesindeki ceviz ağacından ceviz topladığı esnada bastığı dalın kırılması sonucu düşerek hayatını kaybetti. Yaşlı adamın eve dönmemesi üzerine arama çalışması başlatan yakınları akşam saatlerinde şahsı ceviz ağacının dibinde hareketsiz halde buldular. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Kulak'ın cesedi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.(MA-EFE)