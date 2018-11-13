Hisarcık'ta diyabet ve Koah günü farkındalık çalışmaları

Diyabet ve KOAH hakkında farkındalığın arttırılması ve öneminin vurgulanması amacıyla Cumhuriyet Meydanında konuşlanan Sağlıklı Yaşam Aracında İlçe Hastanesinde görevli Ebe Menekşe Betül İnkaya tarafından tansiyon ve kan çekeri ölçümü yapılarak riskli grupta olan vatandaşlar sağlık kuruluşlarına yönlendirildi. Ayrıca diyabet ve koah konularında halkı bilgilendirmek amacıyla broşür ve benzeri materyal dağıtımı gerçekleştirildi.(MA-EFE)