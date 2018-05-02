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02 Mayıs 2018 19:23

Hisarcık’ta doğa yürüyüşü

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde "Koşabiliyorken koş" projesi kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Hisarcık Kaymakamlığı ve Hisarcık Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü işbirliği ile Doğa Yürüyüşü düzenlendi.

Hisarcık’ta doğa yürüyüşü

02 Mayıs 2018 19:23


Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Uçar yaptığı açıklamada,” ’Koşabiliyorken Koş’ projesi kapsamında 7’den 70’e herkese spor kültürünün yaygınlaştırılması, sağlıklı ve bilinçli spor yaptırmak amacıyla Gölcük Yaylasında Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yoğun katılımıyla Gölcük Yaylasındaki gölet çevresinde Doğa Yürüyüşü düzenledik. Etkinliğimiz üniversite öğrencilerinden büyük ilgi gördü. Amacımız her yaştan bireye sporu özendirmek ve sağlığımız için sporun ne kadar önemli olduğuna vurgu yapmak” dedi. (MA-EFE)




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