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09 Ağustos 2018 11:42

Hisarcık’ta domatesi fungal hastalığı vurdu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yoğun yağmur sonucu oluşan mantar hastalığı nedeniyle domates fidelerinin kuruduğu bildirildi.

Hisarcık’ta domatesi fungal hastalığı vurdu

09 Ağustos 2018 11:42


Hisarcık Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, aşırı yağışlar ve nem oranının yüksekliği nedeniyle domateslerde oluşan mantar hastalığı yüzünden ilçedeki bazı mevkilerde domates fidelerinin kuruduğunu söyledi.


Çalışkan,” Son dönemlerde çiftçilerimizin domates fidelerinin kuruduğu şikayetleri üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz


Mustafa Varol ile birlikte değişik mevkilerde bulunan domatesler fidelerini inceledik. Mayıs ayından bu yana yağan aşırı ve sürekli yağışlar nedeniyle gerek havada ve gerekse toprağın suya doyması nedeni ile aşırı nem Funguslara optimal şartları oluşturması sebebiyle bazı mevkilerde fungusların meydana getirdiği mantar hastalığının domates fidelerini kuruttuğunu, bazı mevkilerde ise mantar hastalığına rastlamadığını gördük. Ürün kalitesi ve rekoltede düşüşe yol açan hastalık ile ilaçlı mücadele bitkiye bulaşmadan önce yapılması gerekiyor. Bulaştıktan sonra yapılacak işler hem az, hem daha zordur. Bu sebeple çiftçilerimizin ilk etapta hastalıkla bulaşık fide, fidan ve tohum almamaları, akabinde mantar hastalığı görülen yerlerde koruma amaçlı ilaçlama ve gübrelemeyi toprak analizi yaptırarak tahlil sonucuna göre yapmaları gerekmektedir, İlçemizdeki küçük ölçekli ailelerimiz ise kendi ihtiyaçları kadar organik ürün yetiştirmek amacıyla ilaç kullanmaktan kaçınmaktalar, bunun sonucunda da domateslerde mantar oluşumunun önüne geçememektedirler” diye konuştu.(MA-EFE)




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