Hisarcık’ta elektrik hatlarını yer altına alma çalışmaları başladı

Hisarcık Belediyesi sınırları içerisinde yer alan elektrik hattı ve şebekelerinin yer altına alınması ve gerekli yerlere ilave trafo ile aydınlatma direkleri konulması için ekipler gerekli çalışmalara Şehitler ve Cumhuriyet Mahalleleri’nde başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, yaptığı açıklamada; İlçenin uzun yıllardan beri sık sık yaşadığı elektrik kesintilerini sona erdirmek ve ilçeye kesintisiz enerji verme noktasında elektrik hatlarını yer altına alma projesi kapsamında ilk kazmanın vurularak çalışmalara başlandığını belirtti.

Çalışkan,”İhaleyi alan yüklenici firma İlba Enerji şirketi kademeli olarak elektrik hatlarını yer altına alıp çalışmaları tamamlayacaktır. Doğal afetlerden, depremlerden ve özellikle kış aylarında yağmur, kar, sel ve şiddetli fırtınadan kaynaklanan kazaları minimum seviyeye indirecek olan çalışma, yayalara ve araç trafiğine de büyük rahatlık sağlayacak, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ilçemiz çağdaş, sağlıklı ve daha güvenilir bir görünüme kavuşacaktır. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Kazı işlemleri sonunda yer altına alınacak kablolar ve şebekeler ile ilave trafo çalışmalarına, Hisarcık genelinde devam edilecek. (MA-EFE)