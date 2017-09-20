Diğer
Kategoriler
20 Eylül 2017 11:26

Hisarcık’ta elektrik hatlarını yer altına alma çalışmaları başladı

Kütahya’nın Hisarcık ilçe genelinde elektrik hatlarının yer altına alınması için İlba Enerji şirketi ile imzalanan protokol kapsamında çalışmalara başladığı bildirildi.

Hisarcık’ta elektrik hatlarını yer altına alma çalışmaları başladı

20 Eylül 2017 11:26


Hisarcık Belediyesi sınırları içerisinde yer alan elektrik hattı ve şebekelerinin yer altına alınması ve gerekli yerlere ilave trafo ile aydınlatma direkleri konulması için ekipler gerekli çalışmalara Şehitler ve Cumhuriyet Mahalleleri’nde başladı.


Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, yaptığı açıklamada; İlçenin uzun yıllardan beri sık sık yaşadığı elektrik kesintilerini sona erdirmek ve ilçeye kesintisiz enerji verme noktasında elektrik hatlarını yer altına alma projesi kapsamında ilk kazmanın vurularak çalışmalara başlandığını belirtti.


Çalışkan,”İhaleyi alan yüklenici firma İlba Enerji şirketi kademeli olarak elektrik hatlarını yer altına alıp çalışmaları tamamlayacaktır. Doğal afetlerden, depremlerden ve özellikle kış aylarında yağmur, kar, sel ve şiddetli fırtınadan kaynaklanan kazaları minimum seviyeye indirecek olan çalışma, yayalara ve araç trafiğine de büyük rahatlık sağlayacak, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ilçemiz çağdaş, sağlıklı ve daha güvenilir bir görünüme kavuşacaktır. İlçemize hayırlı olsun” dedi.


Kazı işlemleri sonunda yer altına alınacak kablolar ve şebekeler ile ilave trafo çalışmalarına, Hisarcık genelinde devam edilecek. (MA-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    24°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç