Hisarcık’ta Gaziler Günü kutlandı

yıl dönümü törenle kutlandı.

Tören saat 12.00’de Atatürk anıtına Simav Kaymakamı ve Hisarcık Kaymakam vekili Türker Çağatay Halim ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan tarafından çelenk konulmasıyla başlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşmayı Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Hakan Özgül yaptı.

Daha sonra söz alan terör gazisi Sedat Kurum,”Bugün burada en büyük asker ve devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği ve bu güzel vatanın bütünlüğünü korumak, demokratik, laik, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin devamlılığını sağlamak, milletimizin huzur ve güvenliğinin temini uğruna er’inden generaline, öğretmeninden polisine, vatan savunmasında kolunu bacağını kaybedip ’vatan sağ olsun’ diye haykıran yüce insanları gazilerimizi anmak için toplandık”dedi.

Türk milletinin asker olmasından kaynaklanan vatan sevgisi, görev bilinci, dürüstlük gibi karakter özellikleri vatan savunmasında seve seve hayatını feda eden, bu yolda sakatlanarak gazi olan herkes için ateşleyici bir güç olduğuna dikkat çeken Kurum,”Bu güç öyle bir güçtür ki, birçok defa kendini göstermiş ’bitti’ denilen, ’çöktü’ denilen bir millet yeniden doğmuştur” diye konuştu.

Tören sonrasında gazileri makamında kabul eden Kaymakam vekili Türker Çağatay Halim, onlarla tek tek tanışarak bir süre sohbet etti.

Hisarcık Belediye Başkanlığı gazi ve şehit yakınlarına yemek verdi. Yemekten sonra Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Kaymakam Türker Çağatay Halim ile birlikte gazi ve şehit yakınlarıyla makamında bir görüşme yaptı.(MA-EFE)