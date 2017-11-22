Hisarcık’ta ‘Geçmişten Günümüze Kültürel Değerlerimiz’ konulu sergi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda “Geçmişten Günümüze Kültürel Değerlerimiz" konulu sergi açıldı

Atatürk İlkokulun 4. sınıf öğrencileri resim dersinde Sınıf öğretmenleri Gökay Güler ve Şerif Öztürk rehberliğinde "‘Geçmişten Günümüze Kültürel Değerlerimiz” konulu sergi hazırladılar. Öğrencilerin ailelerinden ve yakın çevreden topladıkları geçmişten günümüze kullanılan mutfak eşyaları, inşaat malzemeleri ve giysilerden oluşan birçok eşyanın sergilendiği sergiye öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Öğrencilerin tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkması adına resim dersinde açılan sergi sayesinde öğrenciler teknolojinin geçmişten günümüze nasıl bir ilerleme kaydettiğini görme imkanı buldular.(MA-EFE)