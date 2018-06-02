Hisarcık’ta ‘Güvenilir Gıda ve Kişisel Hijyen’ eğitimi

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Emin Polat’ında katılımıyla Atatürk İlkokulu Toplantı Salonunda Ziraat Mühendisi Gizem Demirci tarafından öğrencilere “Güvenilir Gıda ve Kişisel Hijyen" konulu eğitim verildi.

Bilinçli gıda tüketicisi olmanın sorumluluk ve farkındalıklarının anlatıldığı eğitim programında; Gıda maddeleri satın alırken ve gıda maddeleri tüketimi ile beslenme alışkanlıklarında dikkat edilmesi gereken hususlar, kişisel temizlik, el yıkama şekli, tüketilen ürünlerin etiket bilgileri gibi konular üzerinde duruldu. Ayrıca öğrencilere bol yağlı, tuzlu, katkı maddeli, karbonhidratlı besinlerden uzak durmaları, gazlı içeceklerden kaçınmaları gerektiği anlatıldı.(MA-EFE)