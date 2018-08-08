Diğer
Kategoriler
08 Ağustos 2018 14:00

Hisarcık’ta hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinden, 2018 yılı hac sezonunda Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hacca gidecek olan 16 kişilik hac kafilesi dualarla uğurlandı.

Hisarcık’ta hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı

08 Ağustos 2018 14:00


Bu yıl ilçeden hacca gidecek 16 hacı adayı için Yatsı Namazının kılınmasının ardından Merkez Çarşı Camii önünde uğurlama töreni düzenlendi.


Okunan Kur’an-ı Kerim ve ilahilerin ardından İlçe müftüsü Mustafa Arda tarafından yapılan dua sonrası hacı adayları sevenleriyle kucaklaşarak helalleşti. Hacı adayları müftülük görevlileri ile aile yakınları tarafından dualarla gözyaşları arasında Altıntaş Zafer Havaalanına gitmek üzere Merkez Çarşı Camii önünden kurban kesilerek uğurlandı.


Uğurlama törenine Kaymakam Furkan Başar, AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan’da katıldı.(MA-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç