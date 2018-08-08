Hisarcık’ta hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı

Bu yıl ilçeden hacca gidecek 16 hacı adayı için Yatsı Namazının kılınmasının ardından Merkez Çarşı Camii önünde uğurlama töreni düzenlendi.

Okunan Kur’an-ı Kerim ve ilahilerin ardından İlçe müftüsü Mustafa Arda tarafından yapılan dua sonrası hacı adayları sevenleriyle kucaklaşarak helalleşti. Hacı adayları müftülük görevlileri ile aile yakınları tarafından dualarla gözyaşları arasında Altıntaş Zafer Havaalanına gitmek üzere Merkez Çarşı Camii önünden kurban kesilerek uğurlandı.

Uğurlama törenine Kaymakam Furkan Başar, AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan’da katıldı.(MA-EFE)