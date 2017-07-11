Hisarcık’ta haşhaş kapsülü hasadına başlandı

Haşhaş üreticileri tarafından toplanan çizilmemiş ve olgunlaşmış haşhaş kapsülleri tek tek parçalanarak içerisindeki tohumları alınıp, arta kalan kapsülleri Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) satılıyor.

Toprak Mahsulleri Ofisince üreticilerden alınan haşhaş kapsülleri Afyonkarahisar’ın Bolvadin İlçesi’nde bulunan Afyon Alkaloitleri Fabrikası’na naklediliyor. Burada işlenen haşhaş kapsüllerinden morfin ve türevleri üretilerek Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce ihracat ve iç satış yapılıyor.

Üreticiler ise kapsüllerinden ayırdıkları haşhaş tohumlarının bir bölümünü tüccarlara satarken, bir kısmını ise kavurup ezerek gözleme ve çörek yapımında kullanıyorlar.(MA-EFE)