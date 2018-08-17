Hisarcık’ta Hüseyin Kağıt coşkusu

günü hayranlarıyla buluştu

Festival alanında gerçekleşen konser programına vatandaşların ilgisi yoğundu. Konser esnasında festival alanı tamamen dolarken, "Hayatı tespih yapmışım" adlı şarkısıyla ünlenen, Hüseyin Kağıt, programa da bu şarkı ile başladı. Slov şarkıların yanı sıra seslendirdiği hareketli parçalara eline aldığı kaşıklarla eşlik eden Kağıt, alandaki coşkuyu daha da artırdı.

Ankaralı sanatçı, sahneye davet ettiği Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ile gazetecilere ilginç özçekim pozu verdi.

Konser sonunda Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Hüseyin Kağıt’a gecenin anısına çini tabak hediye etti.(MA-EFE)