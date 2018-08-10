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10 Ağustos 2018 12:23

Hisarcık’ta iki köy yoluna bitümlü sıcak karışım asfalt

AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var, Hasanlar ve Şeyhler köy yollarında bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Hisarcık’ta iki köy yoluna bitümlü sıcak karışım asfalt

10 Ağustos 2018 12:23


İl Genel Meclisi üyeleri İbrahim Kılıç ve Mustafa Şen ile birlikte Hasanlar köy yolundaki asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Ali Var, ”Daha önce söz verdiğimiz gibi Hisarcık - Hasanlar köyü arası 4,5 kilometre yol ile Dereköy- Şeyhler köyleri arasındaki 4 kilometrelik yolun sıcak karışım asfalt yapım çalışmalarına İl Özel İdaresi asfalt ekipleri tarafından bugün itibari ile Hisarcık -Hasanlar köy yolunda başlanmıştır. Bu yolun asfaltlanmasının ardından Dereköy- Şeyhler köyleri arasındaki yol ağına başlanacaktır. Her zaman dile getirdiğim gibi AK Parti siyaseti eser ve hizmet siyasetidir. Bundan dolayı hizmetlerimiz ve eserlerimizi halkımıza sunmaya devam edeceğiz. Bu noktada her zaman bizlere destek sağlayan İl Genel Meclisi Üyelerimiz İbrahim Kılıç ve Mustafa Şen’e çok teşekkür ediyorum. Hizmete devam inşallah” dedi.(MA-EFE)




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