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Hisarcık'ta ilk kez nar yetiştirildi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Şeyhler köyünde ilk defa nar yetiştirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şeyhler köyünde ilk defa nar yetiştirildi.


Şeyhler köyünde ikamet eden işçi emeklisi Hasan Yılmaz'ın, 2 yıl önce bahçesine dikimini gerçekleştirdiği narın bu yıl meyve vermesi görenleri şaşırttı.


Pazardan alıp bahçesinde kuytu bir alana diktiği nar fidanının 2 yıl sonra meyve vermesine çok sevindiğini söyleyen Hasan Yılmaz, ”Nar ılıman iklimlerde yetişen bir meyve olduğu için dikimini gerçekleştirdiğimde tutacağından pek umudum yoktu. Çünkü bölgemizde kış ve ilkbahar aylarında kırağı ve don olayları fazla görülüyor. Bu nedenle nar fidanının dikimini yaptıktan sonra kök kısmının sıcak kalması ve aşırı soğuklardan zarar görmemesi için hayvan gübresi kullandım. Yüksek bahçe duvarlarının da etkisiyle fazla soğuk almayan nar fidanı 2 yılın sonunda meyve vermeye başladı” dedi. (MA-EFE)

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