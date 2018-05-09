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09 Mayıs 2018 10:14

Hisarcık’ta kitap okuma yarışması

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Ufka Yolculuk "Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz" konulu kitap okuma yarışması ödül töreni yapıldı.

Hisarcık’ta kitap okuma yarışması

09 Mayıs 2018 10:14


Cumhuriyet İlkokulu Salonunda gerçekleştirilen ödül töreninde, Kaymakam Tuncay Karataş, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci tarafından Nisan ayında Türkiye çapında 6’sı düzenlenen Ufka Yolculuk "Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz" kitap okuma yarışmasının A, B, C, D, E ve F kategorilerinde ilçe düzeyinde ilk 5’e girenlere çeşitli ödüller verildi.


Törende konuşan Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Fatih Yaman, her kategoriden ilk üçe giren toplam 15 yarışmacıyı altınla ödüllendiren Belediye Başkanı Fatih Çalışkan’a, destek olan İlçe Müftüsü Mustafa Arda’ya, bu tür organizasyonlarda okulların kullanılması ve maddi manevi destek sağlanması konusunda yardımcı olan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci’ye, katılımcı öğrenci ve vatandaşlara teşekkür ederek, bu tür güzel organizasyonların artarak devam etmesini temenni etti.


Ödül törenine, Kaymakam Tuncay Karataş, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir, Okul Müdürleri, Kütahya Zinde Gençlik Derneği yetkilileri ile veliler katıldı.(MA-EFE)




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