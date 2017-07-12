Hisarcık’ta Kur’an Kursu öğrencileri arası masa tenisi turnuvası

Masa Tenisi Turnuvası Müftülük bünyesindeki Yaz Kuran Kurslarında öğrenim gören öğrencilerin katılımıyla Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi.

8 grup halinde yapılan Masa Tenisi Turnuvası sonunda; Kutluhallar Köyü Kuran Kursu öğrencileri Mehmet Deniz birinci, Akile Aydeniz ikinci olurken, Yenidoğan Mahallesi Kuran Kursu öğrencisi Hüseyin Tuna üçüncü oldu.

Turnuvada dereceye giren öğrencilere Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından madalya ve kupa verilecek.(MA-EFE)