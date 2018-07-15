Hisarcık’ta Kur’anı Kerim-i yüzünden güzel okuma yarışması düzenlendi

Kutluhallar Köyü Kur’an Kursu öğrencileri arasında köy camiinde düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma yarışmasına 17 öğrenci katıldı.

İmam İlyas Çalışkan ve İsmail Kocabıyık ile Müezzin Ali Sevinç’ten oluşan Komisyon öğrencilere tecvid, ses, seda ve okuyuş kriterlerine göre puan verdi.

Yarışma sonunda Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma yarışmasında Birinci olan Emine Nur Kocabıyık 200 TL, ikinci Gamze Adıgüzel 150 TL, üçüncü Mihriban Arslan 100 TL para ile ödüllendirilirken, yarışmaya katılan tüm yarışmacılar ödüllendirildi.(MA-EFE)