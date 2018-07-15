Diğer
Kategoriler
15 Temmuz 2018 18:07

Hisarcık’ta Kur’anı Kerim-i yüzünden güzel okuma yarışması düzenlendi

Hisarcık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kur’an Kursu öğrencileri arasında Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma yarışması düzenlendi.

Hisarcık’ta Kur’anı Kerim-i yüzünden güzel okuma yarışması düzenlendi

15 Temmuz 2018 18:07


Kutluhallar Köyü Kur’an Kursu öğrencileri arasında köy camiinde düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma yarışmasına 17 öğrenci katıldı.


İmam İlyas Çalışkan ve İsmail Kocabıyık ile Müezzin Ali Sevinç’ten oluşan Komisyon öğrencilere tecvid, ses, seda ve okuyuş kriterlerine göre puan verdi.


Yarışma sonunda Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma yarışmasında Birinci olan Emine Nur Kocabıyık 200 TL, ikinci Gamze Adıgüzel 150 TL, üçüncü Mihriban Arslan 100 TL para ile ödüllendirilirken, yarışmaya katılan tüm yarışmacılar ödüllendirildi.(MA-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç