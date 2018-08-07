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07 Ağustos 2018 11:13

Hisarcık’ta Kurban Kesim Elemanı Yetiştirme Kursu açıldı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Kurban Kesim Elemanı Yetiştirme Kursu açıldı.

Hisarcık’ta Kurban Kesim Elemanı Yetiştirme Kursu açıldı

07 Ağustos 2018 11:13


Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Halil İbrahim Özdoğan, Kurban Bayramı’nda yaşanabilecek kazaların önüne geçilebilmek ve vatandaşların bayramda kurbanlarını kendilerinin İslami kurallara uygun ve sağlıklı bir şekilde kesebilmelerine imkan sağlamak amacıyla açılan toplam 20 saatlik kursa 26 kursiyerin katıldığını söyledi.


Özdoğan,” Her yıl Kurban Bayramı’nda dini vecibelerini yerine getirmenin gayretinde olan vatandaşlarımız aldıkları kurbanlıkların kesimini gerçekleştirecek eleman bulmakta sıkıntı yaşamaktadırlar. Kendi kurbanını kesmek isteyen vatandaşların kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun bir şekilde kesmelerini sağlamak amacıyla açtığımız kursta Meslek Dersleri Öğretmeni Ali Bütün, Veteriner Hekim Cihan Şen ve İmam Hatip İlyas Çalışkan tarafından hem teorik, hem de uygulamalı derslerle kurban kesimi konularında bilgiler verilmektedir. Kurs sonunda başarı gösterenlere ise Kurban Kesim Elemanı Belgesi verilecek” dedi.(MA-EFE)




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