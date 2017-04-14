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14 Nisan 2017 11:19

Hisarcık’ta kuzugöbeği mantarı köylülerin gelir kaynağı oldu

Kütahya’ya bağlı Hisarcık ilçesinde, ormanlardan toplanan kuzugöbeği mantarı köylülerin gelir kaynağı oldu.

Hisarcık’ta kuzugöbeği mantarı köylülerin gelir kaynağı oldu

14 Nisan 2017 11:19


Avrupa ülkelerine ihraç edilen ve genellikle Nisan ve Mayıs aylarındaki yağmurlarla çam, meşe, gürgen, dişbudak, elma ve ceviz ağaçlarının dibinde yetişen kuzugöbeği mantarını toplayan köylüler, kilosunu 70 ile 90 lira arasında satıyor.


Kuzugöbeği mantarı alıcısı Ahmet Yıldız, yaptığı açıklamada, "Yöremizde Göktepe serisi çam ve kavak ormanlarında, Tavşanlı ilçesi Değirmisaz köyü ile Balıkesir’in Dursunbey ilçesi ormanlık alanlarda köylüler tarafından toplanan kuzugöbeği mantarını 70 ile 90 lira arasında alıyoruz. Köylülerden aldığımız mantarları İstanbul’a gönderiyorum. Buradan Çanakkale’ye sevk edilen mantarlar aracı firma tarafından İsviçre, Fransa, İtalya, Almanya, Belçika Amerika ve İskandinav ülkelerine ihraç ediliyor. İhraç edilen kuzugöbeği mantarının yemeği Avrupa’da en pahalı yemekler arasında gösteriliyor. İplere dizilerek kurutulan kuzugöbeği mantarı ise 500 liraya kadar alıcı buluyor” dedi.(MA-EFE)




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