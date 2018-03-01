Hisarcık’ta lise öğrencileri harçlıklarını Mehmetçiğe bağışladı

’Zeytin Dalı Harekâtı’na destek amacıyla Mehmetçik Vakfı’na bağışlandı.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi Okul Öğrenci Meclis Başkanlığı Suriye’nin Afrin bölgesindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen ’Zeytin Dalı Harekâtı’na destek amacıyla kampanyası başlattı. Öğrenci ve öğretmenlerin desteğiyle toplanan 775 TL. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na yatırıldı.

Banka dekontunu Okul Müdürü Mehmet Ali Özdemir’e teslim eden Okul Öğrenci Meclis Başkanı Mustafa Öztürk,”Öğrenci Meclis Başkanlığı olarak manevi desteğimizin yanında maddi desteğimizin de olması gerektiğini düşünerek okulumuzda başlattığımız Mehmetçiğimize yardım kampanyası sonucunu en güzel şekilde aldık ve topladığımız 775 TL’yi Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na yatırdık. Kampanyamıza yaptıkları katkılarından dolayı okul idaremize, öğretmenlerimize ve öğrenci arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

Okul Müdürü Mehmet Ali Özdemir, Okul Öğrenci Meclis Başkanı Mustafa Öztürk’e gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür etti.(MA-EFE)