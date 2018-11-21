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Hisarcık'ta Masa Tenisi Turnuvası

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü Masa Tenisi Turnuvası başladı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü Masa Tenisi Turnuvası başladı.


Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Kapalı Spor Salonu'ndaki Masa Tenisi Turnuvasına 10 öğretmen katıldı. Her öğretmen 24 Kasım Öğretmenler Gününün en iyi masa tenisi oyuncusu olabilmek için birbirleriyle kıyasıya yarışmaya başladı.


Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Uçar, düzenledikleri Masa Tenisi Turnuvasıyla değişik okullarda görev yapan öğretmenlerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılımını teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi.


Turnuva sonunda dereceye giren öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler Günü programında çeşitli ödüller verileceği öğrenildi.(MA-EFE)

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