Hisarcık’ta Mobese Sistemi Kurulum çalışmaları

MOBESE kurulum çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, vatandaşların daha güvenli ve huzurlu bir ortam içinde yaşaması amacıyla Savunma Sanayi Müsteşarlığı Aselsan tarafından canovate vitalist teknoloji işbirliği ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) projesi kapsamında yürütülen MOBESE sistemi kurma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Çalışkan, “5 Milyon TL yatırımla 16 noktaya 10 hareketli, 21 sabit MOBESE kamera sistemi kurulacaktır. Ayrıca Gediz, Emet ve Simav yolu olmak üzere 3 bölgeye plaka tanıma sistemi özelliği bulunan kameralar monte edilecektir. Kurulacak olan MOBESE kamera sisteminin altyapı çalışmalarına başlanmış olup, önümüzdeki günlerde kamera montaj aşamasına geçilecektir” dedi. (MA-EFE)