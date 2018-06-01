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01 Haziran 2018 11:58

Hisarcık’ta ‘Nakliyeci Yetki Belgesi’ eğitimi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliği ile hayvan satıcı, nakliyeci ve bakıcılarına ‘Nakliyeci Yetki Belgesi’ eğitimi verildiği bildirildi.

Hisarcık’ta ‘Nakliyeci Yetki Belgesi’ eğitimi

01 Haziran 2018 11:58


Hisarcık Atatürk İlkokulu Toplantı Salonunda düzenlenen ‘Nakliyeci Yetki Belgesi’ eğitim programında İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekimler Apdil Yalçın ve Adem Şen tarafından canlı hayvan ticareti yapan satıcıların çalışma ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esaslar hakkında yönetmelik çerçevesinde, doğrudan ya da dolaylı olarak sığır cinsi hayvanlar, koyun ve keçi türü hayvanların alım ve satımını yapan satıcıların teknik, hijyenik ve sağlıklı şartlarda çalışmalarının sağlanması, ayrıca satıcılar tarafından hayvan hastalıklarının yayılmasını engellemek amacıyla eğitim verildi.


İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Mehmet Emin Polat ‘Nakliyeci Yetki Belgesi’ almak isteyen hayvan satıcı, nakliyeci ve bakıcılarının bu eğitimlere mutlaka katılmaları gerektiğini belirtti.(MA-EFE)




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