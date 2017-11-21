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21 Kasım 2017 12:56

Hisarcık’ta öğrenciler öğretmenlerin mezarlarını ziyaret etti

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencileri ‘Öğretmenler Günü’ etkinlikleri kapsamında vefat eden öğretmenlerin mezarlarını ziyaret ettiler.

Hisarcık’ta öğrenciler öğretmenlerin mezarlarını ziyaret etti

21 Kasım 2017 12:56


İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Hisarcık 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Ali Özdemir, Müdür Baş Yardımcısı Ali Tekin nezaretinde bir grup öğrenci ilçede vefat eden öğretmenlerden Hasan Aksulu, Mehmet Ali Kurum, Ali Değirmenci, Mustafa Tekin, Mustafa Yücel ve Kazım Akbulut’un mezarlarını ziyaret ederek dua ettiler. Öğretmenlerin mezarları başında dua öncesi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Ali Özdemir tarafından ölen öğretmenlerin özgeçmişi hakkında öğrenciler bilgilendirildi.(MA-EFE)




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