Hisarcık’ta öğrenciler öğretmenlerin mezarlarını ziyaret etti

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Hisarcık 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Ali Özdemir, Müdür Baş Yardımcısı Ali Tekin nezaretinde bir grup öğrenci ilçede vefat eden öğretmenlerden Hasan Aksulu, Mehmet Ali Kurum, Ali Değirmenci, Mustafa Tekin, Mustafa Yücel ve Kazım Akbulut’un mezarlarını ziyaret ederek dua ettiler. Öğretmenlerin mezarları başında dua öncesi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Ali Özdemir tarafından ölen öğretmenlerin özgeçmişi hakkında öğrenciler bilgilendirildi.(MA-EFE)