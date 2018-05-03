Hisarcık’ta okuma bayramı

Sınıf öğrencileri için okuma bayramı düzenlendi.

Meslek Yüksekokulunda düzenlenen okuma bayramına, Meslek Yüksekokulu Müdürü Ahmet Danış, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

1/A ve 1/B Sınıfı öğrencilerinin ortaklaşa hazırladıkları program saygı duruşu ve istiklal Marşının okunmasıyla başladı. Açılışta konuşan Okul Müdürü İsmail Değirmenci, “Çocukların en önemli şanslarından birisi de ilkokulda iyi bir öğretmene rastlamış olmalarıdır. Bu açıdan baktığımızda çocuklarınızı çok şanslı görebilirsiniz. Çoğu Sınıf Öğretmeninin en çok yorulduğu, en çok umutsuzluğa kapıldığı, kendini bazen en yetersiz hissettiği, fakat her şeye rağmen en sevdiği sınıftır 1. Sınıftır. Biz öğretmenler çamura şekil veren heykeltıraşlar gibiyizdir. 1. Sınıf göreve başladığımız bu noktada ayrı bir önem arz etmektedir. Eğitim ve öğretimin ilk yılı çocuklar için de hem özel, hem önemlidir. Bir yandan toplum içine ilk kez çıkıyor ve sancılı bir adaptasyon süreci geçiriyor, öte yandan da hayatlarının en temel becerisi olan okuma-yazma becerisini kazanmaya çalışıyorlar. Bu süreçte bazı öğrencilerimizin sınırlandırılmaya, bazılarının ise yüreklendirilmeye ihtiyacı oluyor. Biz öğretmenlerin bu süreçteki rolü kimi zaman bir rehber, kimi zaman bir arkadaş, kimi zaman ise bir anne veya baba olmadır. 1. Sınıf öğretmeninin tüm yılın sonunda yaşadığı mutluluk ve heyecanı, bir annenin bebeğini ilk kez kendi başına ayakta durup sonra da ilk adımlarını attığı anki duygularına benzetebiliriz. Bu yıl bizlere bu heyecan ve mutluluğu yaşatan minik yüreklere, bizimle daima iş birliği içinde olan siz değerli velilerimize teşekkür ediyorum. Minik yüreklerin sizlerin ve bizlerin çabaları ile ilerde yürekleri vatan sevgisiyle dolu, işini iyi yapma gayreti içinde olan, dürüst, çalışkan, düşünen, üreten bireyler olmalarını diliyorum” diye konuştu.

Programda, öğrencilerin Sınıf Öğretmenleri Serpil Kelek ve Mehmet Kaya nezaretinde hazırladıkları dans gösterileri büyük alkış aldı. Öğrenciler ayrıca şiirler okuyup, skeç gösterisi sundular. Program sonunda okuma yazma öğrenen öğrencilere İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci tarafından okuma belgeleri verildi.(MA-EFE)