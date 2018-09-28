Hisarcık'ta okuma yazma bilmeyenler seçmen listelerinden tespit edildi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde okuma yazma bilmeyenler vatandaşların seçimlerde imza yerine parmak basmalarından tespit edildiği bildirildi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sebiha Kaya, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Seçimlerinde İlçe Seçim Kurulu tarafından ilçe merkezinde oy kullanan ve imza yerine parmak basan 56 kişi tespit edildiğini ifade etti.

Bu kişilerle birebir irtibata geçtiklerini, söyleyen Kaya,” Bu vatandaşlarımızdan bazılarının okuryazar oldukları halde kolaylarına geldiği için imza yerine parmak bastıklarını tespit ettik. Okuma yazma bilmeyenleri ise okuma yazma kurslarına yönlendiriyoruz. Önümüzdeki günlerde ilçemize bağlı köylerde geçen seçimlerde imza yerine parmak basan vatandaşların da tespit edilmesiyle bu vatandaşlarımızı okuma yazma kurslarına başlamalarına imkan sunacağız” dedi.(MA-EFE)