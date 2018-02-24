Hisarcık’ta “Okuma Yazma Seferberliği”

Kaymakam Tuncay Karataş başkanlığında düzenlenen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sebiha Kaya, muhtarlar, daire amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre Hisarcık merkezi ve köylerinde 380 kişinin okuma yazma bilmediği, Halk Eğitimi Merkezince başlatılan çalışmalar sonucu okuma yazma bilmeyen 380 kişiden 180 kişinin isimleri tespit edildi.

Okuma Yazma Seferberliği kapsamında mahalle ve köy muhtarları, İlçe Müftülüğü, imamlar, müezzinler, Ziraat Odası Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Kaymakam Tuncay Karataş koordinatörlüğünde çalışma başlatıldı.(MA-EFE)