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25 Aralık 2017 13:00

Hisarcık’ta Osmanlıca Kursu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Seydi Resul Ortaokulunda Halk Eğitim Merkezi’nce Osmanlıca Kursu açıldığı bildirildi.

Hisarcık’ta Osmanlıca Kursu

25 Aralık 2017 13:00


Kurs öğreticiliğini Seydi Resul Ortaokulu Müdürü Fatih Yaman’ın yaptığın kursa 21 öğrenci katılıyor.


Kursun 96 saat süreceğini belirten Fatih Yaman, ”Osmanlıca yabancı bir lisan değil, bizim zeminimiz ve tarihimizdir. Geleceğimize yön vermek, tarihimizle kuracağımız sağlam bağlarla mümkündür. Geleceğin inşa edilmesi, geçmişin en doğru bilinmesiyle gerçekleşebilir. Verdiğimiz kurs sayesinde öğrencilerimiz Osmanlıca eserleri okuyarak birinci elden bilgilere ulaşmaları mümkün olacaktır" dedi.(MA-EFE)




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