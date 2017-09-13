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13 Eylül 2017 11:44

Hisarcık’ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 79 yaşındaki Ömer Sonkaya, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Hisarcık’ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

13 Eylül 2017 11:44


Kaza, akşam saatlerinde Hisarcık Kutluhallar yolunun Beyköy yol ayırımında meydana geldi. Yukarı Beyköy’e gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Ömer Sonkaya’ya Kutluhallar köyünden Hisarcık istikametine giden Mehmet Ç.(37) yönetimindeki 43 FE 200 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Sonkaya, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Hisarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumunun ağırlaşması üzerine Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edilen Ömer Sonkaya yolda hayatını kaybetti.


Otomobil sürücüsü Mehmet Ç. gözaltına alınırken, jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.(MA-EFE)




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