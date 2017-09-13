Hisarcık’ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Hisarcık Kutluhallar yolunun Beyköy yol ayırımında meydana geldi. Yukarı Beyköy’e gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Ömer Sonkaya’ya Kutluhallar köyünden Hisarcık istikametine giden Mehmet Ç.(37) yönetimindeki 43 FE 200 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Sonkaya, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Hisarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumunun ağırlaşması üzerine Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edilen Ömer Sonkaya yolda hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Mehmet Ç. gözaltına alınırken, jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.(MA-EFE)