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09 Ocak 2017 11:02

Hisarcık’ta pazarcı esnafı soğuktan tezgah açamadı

Hisarcık’ta pazarcı esnafı soğuktan tezgah açamadı

09 Ocak 2017 11:02

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde etkili olan kar yağışı ve aşırı soğuk nedeniyle, birçok pazarcı esnafı tezgâhlarını açamadı.
Haftada bir gün Cumhuriyet Mahallesi Kadılar Caddesinde kurulan semt pazarını aşırı soğuk ve karlı hava etkiledi. İlçede gece hava sıcaklığı eksi 15, gündüz ise eksi 7 dereceyi görürken aşırı soğuk yüzünden birçok pazarcı esnafı tezgâh açmadı. Bazı esnaflar ise ürünlerini araçlarından indirmeden satış yaptı. Çevre ilçelerden gelen ve don tehlikesine karşı araçlarındaki meyve sebzeleri indirmeyen esnaflar bir süre araçlarının içinde bekledikten sonra hava sıcaklığının yükselmemesi üzerine pazar yerinden ayrıldılar. Pazarda tezgâh açan esnaf ise yaktıkları odun ateşiyle ısınmaya çalıştı.(MA-EFE)



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