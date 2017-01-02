Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde pazarcı esnafı soğuk havayla mücadele etmek için tezgahlarının önünde teneke bidon ve kovalar içerisinde ateş yakarak ısındılar.

Son günlerde ilçe merkezinde etkisi artıran kar yağışı ve aşırı soğuk pazarda ekmek parası kazanmaya çalışan pazar esnafını da olumsuz etkiliyor. Sabahın erken saatlerinde soğuk havada tezgah açan pazarcı esnafı bir nebze olsun ısınabilmek bazıları teneke bidon ve kovalar içerisinde tahta parçası yakarken, bazıları da ahşap meyve kasalarını yaktılar. Bu arada yörede etkili olan kar yağışı sonucu don ve buzlanmadan dolayı da birçok esnafın pazara gelemediği görüldü.

Pazarcı esnafı, soğuk havada pazara çok az sayıda müşteri geldiğini, fakat buna rağmen tezgah açmak zorunda olduklarını ifade ettiler.(MA-EFE)