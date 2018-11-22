Hisarcık'ta ‘Peygamberimiz ve Gençlik' konulu konferans

Hisarcık Müftülüğü İlçe Gençlik Koordinatörleri tarafından Mevlid-İ Nebi Haftası münasebetiyle 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde öğrencilere yönelik “Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferans düzenlendi.

İlçe Gençlik Koordinatörleri Çimenlik Camii İmam Hatibi İlyas Çalışkan ve Kuran Kursu Öğreticisi Ayşe Tekin tarafından verilen "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferansta konuşan İlyas Çalışkan, Diyanet İşleri Başkanlığının bu yılki Mevlidi Nebi Haftası'nın temasını "Peygamber ve Gençlik" olarak belirlediğine dikkat çekti.

Hazreti Muhammed'in gençlere Allah inancını aşıladığını belirten Çalışkan,” Peygamberimiz gençlere güvenmiş ve onları önemli görevlere getirmiştir. Hz. Muhammed'in hayatı ve yaşayış tarzı bizim en büyük yol göstericimiz olmuştur. Biz de O'nun hayatını kendimize örnek alarak, O'nun gibi sözüne güvenilir ve emin kişiler olmamız gerekiyor” dedi.(MA-EFE)