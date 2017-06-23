Hisarcık’ta Ramazan etkinlikleri

Hisarcık Belediyesi’nin Kapalı Pazar alanında düzenlediği Ramazan etkinliklerinde önce Hüseyin Goncagül Çocuk Tiyatrosu ekibi sahne aldı. Ekibin İbiş ve kukla gösterisini çocuklar ilgi ve coşkuyla izledi. Daha sonra Türk Tasavvuf müzik sanatçısı Abdurrahman Önül konser verdi. Abdurrahman Önül, seslendirdiği ilahilerle Ramazanın manevi atmosferinde meydanı dolduran kalabalığa güzel bir gece yaşattı. Önül’ü izleyen vatandaşlar, yer yer sanatçının ilahilerine eşlik ettiler. Söylediği ilahilerle herkesin takdirini kazanan Abdurrahman Önül, böyle bir geceyi düzenledikleri için Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan’a teşekkür etti.

Gecenin sonunda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “Son günlerine yaklaştığımız başlangıcı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif ayının bu güzel gecesinde bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Belediye olarak bu tür sosyal ve kültürel etkinliklerle sizleri ve çocukları buluşturarak güzel bir Ramazan ayı geçirmenizi istedik. Bu yoğun katılımınızla birlik ve beraberliğin en güzel örneğini gösterdiniz. Ayrıca bizlere güzel bir gece yaşattıkları için Türk Tasavvuf Müzik Sanatçısı Abdurrahman Önül’e ve Hüseyin Goncagül Çocuk Tiyatrosu ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim bir ay boyunca tutmuş olduğunuz oruçları ve yapmış olduğunuz ibadetleri kabul etsin. Hepinizin yaklaşan mübarek Ramazan Bayramını canı gönülden kutluyorum” dedi.

Gecenin anısına Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Önül’e çini tabak hediye etti.(MA-EFE)