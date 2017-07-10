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10 Temmuz 2017 10:51

Hisarcık’ta sarımsak hasadı başladı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinin sarımsak deposu olarak bilinen ve ünü ilçe dışına yayılan Kızılçukur köyünde yetişen sarımsağın hasadına başlandığı bildirildi.

Hisarcık’ta sarımsak hasadı başladı

10 Temmuz 2017 10:51


Yaklaşık 30 dönüm sarımsak ekili tarım arazisinin bulunduğu Kızılçukur köyünde bu yıl rekoltenin 25 ton dolaylarında gerçekleşmesi bekleniyor.


Köy Muhtarı Nevzat Güner, köy halkının önemli gelir kaynaklarından olan sarımsağı toplamak için köylülerin gün boyu çalışarak evlerine ek gelir sağladıklarını söyledi.


Güner,” Organik olması ve kendine has tadıyla ünü ilçemiz dışına yayılan yetiştirme aşamasında sadece hayvan gübresi kullandığımız yumurta büyüklüğündeki sarımsaklardan satın almak için tüccarlar hasat döneminde köyümüze akın etmektedirler. Halkımızın beyaz altın olarak nitelendirdiği sarımsağın kilosunu bu yıl tüccara 6-6,5 liradan satıyoruz” dedi.(MA-EFE)




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