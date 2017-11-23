Hisarcık’ta satranç turnuvası

Atatürk İlkokulunda yapılan Satranç Turnuvasına ilçe genelindeki ilk ve orta dereceli okullardan 3’er öğrenci katıldı. Atatürk İlkokulu Müdür Yardımcısı Pelin Solak koordinatörlüğünde Şehitler Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Seher Mahrum ile Atatürk İlkokulu Sınıf Öğretmeni Ali Sevinç gözetiminde gerçekleştirilen ve hayli çekişmeli geçen müsabakaların ardından dereceye girenler belirlendi.

Yapılan müsabakalar sonucunda İlkokullarda; Atatürk İlkokulundan Ahmet Sarıkaş birinci, Güldüren İlkokulundan Barış Kaygısız ikinci, Hasanlar İlkokulundan Enes Taşdeler üçüncü oldu.

Ortaokullarda; Şehitler Ortaokulundan İsmail Aydoğan birinci, Karbasan Ortaokulundan İsmail Erkul ikinci, Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulundan Halil İbrahim Özaltın ise üçüncü oldu.

Satranç turnuvasında dereceye giren öğrencelere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ‘Öğretmenler Günü’ kutlama programında çeşitli hediyeler verilecek.(MA-EFE)