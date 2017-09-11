Hisarcık’ta şüpheli ölüm

İlçeye bağlı Yukarı Yoncaağaç köyünde yaşayan ve sabah saatlerinde evinden çıkan 4 çocuk babası Ahmet Özaltın’dan uzun süre haber atlamayan yakınları ve köylüler arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları sonucunda yaklaşık 7 saat sonra köylüler tarafından Ahmet Özaltın Mezarlık mevkiinde yerde hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özaltın’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölümü şüpheli bulan Savcılık, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Özaltın’ın cesedini Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.(MA-EFE)