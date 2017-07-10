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10 Temmuz 2017 10:49

Hisarcık’ta tek fırın kebabı ustası kaldı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinin meşhur oğlak kebabı tek kebap ustası tarafından yaşatılmaya çalışılıyor.

Hisarcık’ta tek fırın kebabı ustası kaldı

10 Temmuz 2017 10:49


İlçenin 18 yıllık kebap ustası İsa Ergin, et fiyatlarının yüksekliği yüzünden kebaplık oğlak temininde ve satışında sıkıntı yaşadıklarını söyledi.


Ergin,” Ünü ilçe dışına taşan Hisarcık fırın kebabına önceki yıllarda talep çok fazla idi ve her gün satış yapabiliyorduk. İlçemizde o dönemlerde kebap işiyle uğraşan üç esnaf varken, şimdi tek ben kaldım. Sağlığım elverdikçe kebap kültürümüzün ölmemesi ve fırın kebabının tiryakisi olan müşterilerimi kırmama adına haftada iki kez de olsa fırın kebabı çıkarmaya devam edeceğim” diye konuştu.(MA-EFE)




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