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16 Haziran 2017 12:51

Hisarcık’ta trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandıEdinilen bilgiye göre, Hisarcık çevre yolundan Gediz ilçesi istikametine seyir halindeki Mehmet Y.

Hisarcık’ta trafik kazası: 1 yaralı

16 Haziran 2017 12:51

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı


Edinilen bilgiye göre, Hisarcık çevre yolundan Gediz ilçesi istikametine seyir halindeki Mehmet Y.’nin kullandığı 43 LU 825 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ahmet S. idaresindeki 43 EE 755 plakalı otomobil Karşıyaka Mahallesini Yeşilhisar Mahallesine bağlayan köprü üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Y. olay yerine gelen ambulansa binmeyerek tedaviyi reddetti. Kazada her iki araçta maddi hasar oluştu. (MA-EFE)




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