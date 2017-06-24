Hisarcık’ta trafik kazası: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Hisarcık-Gediz karayolunun Aşağıyoncaağaç köyü mevkiinde Ali İzzet A.(19) yönetimindeki 45 HK 674 plakalı otomobil karşı yönden gelen Kadir D.(34) yönetimindeki 43 FY 966 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan araç sürücüleri Ali İzzet A, ve Kadir D. ile 3 yaşındaki İsmail Asım D. Olay yerine gelen 112 ekiplerince Hisarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kadir D. ve İsmail Asım D. Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındılar.Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.(MA-EFE)