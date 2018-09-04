Hisarcık’ta trafik kazası: 6 yaralı

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Hisarcık-Emet karayolunun 2. Kilometresinde Mustafa C.(63) yönetimindeki 43 U 9876 Plakalı araç ile Yasemin D. (42) idaresindeki 45 PD 227 plakalı araç Koca Köprü üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler Mustafa C.(63), Yasemin D. (42) ile araçlarda bulunan Mustafa K.(69), Havva K.(66) ve kimliği tespit edilemeyen iki kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildikleri Hisarcık İlçe Hastanesi ve Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesine tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (MA-EFE)