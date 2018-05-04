Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce, Görsel Sanatlar ve Sosyal Bilgiler derslerinden 20 projenin sergilendiği Şehitler Ortaokulundaki TÜBİTAK Bilim Fuarının açılışını Kaymakam Tuncay Karataş yaptı. Açılışa Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Okul Müdürü Bekir Sıtkı Özyurt, Bilim Fuarlarının bireylerin küçük yaşlardan itibaren veri toplama ve ilişkilendirme, neden ve sonuç bağı kurabilme, yöntem ve model kullanıp geliştirebilme gibi konularda yeterli eğitimi alması, bilgiye dayalı karar alabilmesi ve eleştirel bir bakış açısı geliştirebilmesi açısından önemli bir yer teşkil ettiğini ifade etti.

Özyurt,” Okulumuzda açılan Bilim Fuarında 45 öğrencimizin bireysel ilgileri doğrultusunda seçtikleri konuları inceleyerek 17 Danışman Öğretmen nezaretinde hazırladıkları projeler sergilenmiştir. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sayesinde öğrencilerimiz ilgilendikleri bilimsel konular hakkında daha fazla bilgi edinebilme şansını yakalamışlar, ayrıca projelerinin sunumuyla da bilimsel iletişimi kavrayıp konuları anlama ve anlatabilme becerilerini geliştirme şansı elde etmişlerdir” dedi.(MA-EFE)