Diğer
Kategoriler
04 Mayıs 2018 11:27

Hisarcık’ta TÜBİTAK Bilim Fuarı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Şehitler Ortaokulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Hisarcık’ta TÜBİTAK Bilim Fuarı

04 Mayıs 2018 11:27


Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce, Görsel Sanatlar ve Sosyal Bilgiler derslerinden 20 projenin sergilendiği Şehitler Ortaokulundaki TÜBİTAK Bilim Fuarının açılışını Kaymakam Tuncay Karataş yaptı. Açılışa Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.


Okul Müdürü Bekir Sıtkı Özyurt, Bilim Fuarlarının bireylerin küçük yaşlardan itibaren veri toplama ve ilişkilendirme, neden ve sonuç bağı kurabilme, yöntem ve model kullanıp geliştirebilme gibi konularda yeterli eğitimi alması, bilgiye dayalı karar alabilmesi ve eleştirel bir bakış açısı geliştirebilmesi açısından önemli bir yer teşkil ettiğini ifade etti.


Özyurt,” Okulumuzda açılan Bilim Fuarında 45 öğrencimizin bireysel ilgileri doğrultusunda seçtikleri konuları inceleyerek 17 Danışman Öğretmen nezaretinde hazırladıkları projeler sergilenmiştir. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sayesinde öğrencilerimiz ilgilendikleri bilimsel konular hakkında daha fazla bilgi edinebilme şansını yakalamışlar, ayrıca projelerinin sunumuyla da bilimsel iletişimi kavrayıp konuları anlama ve anlatabilme becerilerini geliştirme şansı elde etmişlerdir” dedi.(MA-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç