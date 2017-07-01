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01 Temmuz 2017 11:21

Hisarcık’ta uzun süren bahar polen üretimini arttırdı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde bahar ayının uzun sürmesinin polen üretimini arttırdığı bildirildi.

Hisarcık’ta uzun süren bahar polen üretimini arttırdı

01 Temmuz 2017 11:21


İlçenin pek çok nektarlık bitkisi bulunan, florası çok zengin bir bölge olduğuna dikkat çeken bal üreticilerinden Murat Aksulu,”Bu yıl bölgemizde bahar aylarında yağan bol yağmur arıların kendilerini ve yavrularını beslemek için çiçeklerden topladığı her derde deva polen üretimini arttırmıştır. Halen kovan giriş deliği önüne veya tabanına monte ettiğimiz polen tuzaklarına tatlı polen gelişi devam etmektedir. Bal üretimine ek olarak yaptığımız polen üretimi gelirimizde önemli oranda artış sağlamaktadır. Şu an polenin kilosunu 50-60 lira arasında satıyoruz. Bu bakımdan uzmanlar, daha kazançlı bir arıcılık için arıcıların polen üretimine geçmeleri önermektedirler” diye konuştu.



POLEN HER DERDE DEVA


Polenin sinir sistemine iyi geldiğini ve kansızlığı önlemekte faydalı olduğunu ifade eden uzmanlar,”Polen büyümeye ve gelişmeye faydalıdır. Bu nedenle gelişme çağındaki çocukların tüketmesi uygundur. Yorgunluğa iyi gelir, halsizlik hissedenlere enerji verir. Metabolizmayı dengeler. Prostata iyi gelir. Besin değeri baldan 214 kat daha yüksektir. Bileşiminde B1, B2, B3, B5, B6, C, E ve H vitaminleri vardır. Ayrıca içerisinde bulunan yüzde 20-22 protein ve mineral maddeleri nedeniyle insan sağlığı için çok değerlidir. Polen yemeklerden yarım saat önce bir tatlı kaşığı olmak üzere günde 3 defa tüketilebilir. Sade olarak yenilebildiği gibi suya, süte ve bala karıştırılmak suretiyle de tüketilebilir” dediler.(MA-EFE)




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