Hisarcık’ta vişne alımlarına 7 yıl önceki fiyatlardan başlandı

Geçen yıl son olarak 1.70 TL’den kapanan vişne piyasasının bu yıl vişne alım sezonunun açılmasıyla fiyatın 1,5 TL olarak açıklanması vişne üreticilerini fiyat artışı beklentisine soktu.

1,5 TL’den açılan alım fiyatının vişnenin gerçek değeri olmadığını söyleyen vişne üreticileri,”2011 ve 2013 yıllarında vişnenin kilosunu 1.50 TL’den satmıştık. 7 yıldan bu yana maliyetler sürekli artarken, son yıllarda vişne fiyatları ya yerinde sayıyor, ya da düşüyor. Zaten vişnelerimiz bahar ayında yağan kırağıdan zarar gördü. Vişneyi işçiye toplatmaya kalksak işçinin yevmiyesini ödemez. Eğer vişne fiyatları yükselmezse, üreticinin ihtiyacı fazlası vişnesi dalında çürüyecektir” ” diye konuştular.(MA-EFE)