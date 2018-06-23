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23 Haziran 2018 12:58

Hisarcık’ta vişne alımlarına 7 yıl önceki fiyatlardan başlandı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde hasat dönemi ile birlikte tüccarların vişnenin kilosunu 7 yıl önceki fiyat olan 1,5 TL’den almaya başlaması vişne üreticilerini hayal kırklığına uğrattı.

Hisarcık’ta vişne alımlarına 7 yıl önceki fiyatlardan başlandı

23 Haziran 2018 12:58


Geçen yıl son olarak 1.70 TL’den kapanan vişne piyasasının bu yıl vişne alım sezonunun açılmasıyla fiyatın 1,5 TL olarak açıklanması vişne üreticilerini fiyat artışı beklentisine soktu.


1,5 TL’den açılan alım fiyatının vişnenin gerçek değeri olmadığını söyleyen vişne üreticileri,”2011 ve 2013 yıllarında vişnenin kilosunu 1.50 TL’den satmıştık. 7 yıldan bu yana maliyetler sürekli artarken, son yıllarda vişne fiyatları ya yerinde sayıyor, ya da düşüyor. Zaten vişnelerimiz bahar ayında yağan kırağıdan zarar gördü. Vişneyi işçiye toplatmaya kalksak işçinin yevmiyesini ödemez. Eğer vişne fiyatları yükselmezse, üreticinin ihtiyacı fazlası vişnesi dalında çürüyecektir” ” diye konuştular.(MA-EFE)




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