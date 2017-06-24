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24 Haziran 2017 11:27

Hisarcık’ta yağmur ve kırağı kiraz üreticisini vurdu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinin Çatak köyünde, hasat öncesi yaşanan kırağı ve aşırı yağmur nedeniyle Napolyon cinsi kirazda rekoltenin büyük oranda düştüğü bildirildi.

Hisarcık’ta yağmur ve kırağı kiraz üreticisini vurdu

24 Haziran 2017 11:27


İlçenin kiraz deposu konumundaki Çatak Köyünde bu yıl kiraz üreticisi, bahar aylarındaki kırağı ve akabinde aşırı yağmurlar nedeniyle hüsrana uğradı.


Yaklaşık 500 kiraz ağacının bulunduğu Çatak köyündeki üreticilerden Mehmet Salman, Napolyon olarak bilinen kirazın bahar aylarında çiçek döneminde meydana gelen kırağı ve akabinde gerçekleşen aşırı yağmurdan zarar görmesi sonucu bu yılki kiraz üretiminde büyük kayıplar yaşandığını söyledi.


Salman,”Bu yıl köyümüzde kiraz yok denecek kadar az. Kiraz yağmuru sevmez. Aşırı yağmur mevcut kirazlarda çürüme ve yarılmaya sebep oldu” dedi.(MA-EFE)




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