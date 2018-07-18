Hisarcık’ta Yaz Futbol Okulu açıldı

Futbol branşında faaliyet gösteren yaz okulunda 12 sporcu yer alıyor. Toplam 120 saat süreli futbol kursunda Antrenör Süleyman Kumdakcı nezaretinde sporculara futbol oyun kuralları, futbolda koordinasyon, temel teknikler, hücum oyunu, oyunun seyri, savunma oyunu, gol vuruşları, topla oynama, takım oyunu ve kaleci teknikleri konularında eğitim veriliyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sebiha Kaya, futbol kursu açma amaçlarının çocukların futbol sporunun önemini kavraması, saha ve malzemeleri hakkında bilgi sahibi olması, futbolun yarışma kurallarını öğrenmesi ve bu kurallara uygun davranışlar sergilemesi olduğunu söyledi.(MA-EFE)