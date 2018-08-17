Diğer
Kategoriler
17 Ağustos 2018 12:44

Hisarcık’ta yerli kavun rağbet görüyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Fahrettin Demir isimli üreticinin yetiştirdiği ve kilosunu 1,5 liradan satışa sunduğu yerli organik kavunlar adeta kapışılıyor.

Hisarcık’ta yerli kavun rağbet görüyor

17 Ağustos 2018 12:44


Hasanlar köyünden kavun yetiştiricisi Fahrettin Demir, bir süre önce hasadına başladığı kavunları yetiştirme sürecinde suni gübre yerine sadece hayvan gübresi kullandığını söyledi.


Demir, “ Bu yılki aşırı yağışlardan dolayı mantar ilacı haricinde hiçbir zirai ilaç kullanmadım. Hayvan gübresi organik olması sebebiyle mikroorganizma kapsamı ile toprağa çok yönlü yarar sağlamaktadır. Şu anda tarlada ağırlığı 8-10 kilo arasında gelen çok sulu ve tatlı organik kışlık ve yazlık kavunlar bulunuyor. Pazara getirdiğim ve 1,5 liradan satışa sunduğum kavunların lezzeti herkes tarafından bilindiği için kısa sürede tükenmektedir. Gerçek ve doğal lezzeti tatmak isteyen vatandaş yerli organik kavunu tercih ediyor" diye konuştu.(MA-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç