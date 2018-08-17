Hisarcık’ta yerli kavun rağbet görüyor

Hasanlar köyünden kavun yetiştiricisi Fahrettin Demir, bir süre önce hasadına başladığı kavunları yetiştirme sürecinde suni gübre yerine sadece hayvan gübresi kullandığını söyledi.

Demir, “ Bu yılki aşırı yağışlardan dolayı mantar ilacı haricinde hiçbir zirai ilaç kullanmadım. Hayvan gübresi organik olması sebebiyle mikroorganizma kapsamı ile toprağa çok yönlü yarar sağlamaktadır. Şu anda tarlada ağırlığı 8-10 kilo arasında gelen çok sulu ve tatlı organik kışlık ve yazlık kavunlar bulunuyor. Pazara getirdiğim ve 1,5 liradan satışa sunduğum kavunların lezzeti herkes tarafından bilindiği için kısa sürede tükenmektedir. Gerçek ve doğal lezzeti tatmak isteyen vatandaş yerli organik kavunu tercih ediyor" diye konuştu.(MA-EFE)