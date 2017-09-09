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09 Eylül 2017 20:53

Hisarcık’ta yerli organik kavun kapışılıyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Fahrettin Demir isimli üreticinin yetiştirdiği ve kilosunu 1,5 liradan satışa sunduğu yerli organik kavun adeta kapışılıyor.

Hisarcık’ta yerli organik kavun kapışılıyor

09 Eylül 2017 20:53


Kavun yetiştiricisi Fahrettin Demir, “Kiraladığım araziye bu yıl 30 dönüm kavun ekimi yaptım. Bir süre önce hasadına başladığım kavunlar tamamen organiktir. Suni gübre yerine hayvan gübresi kullandım. Mantar ilacı haricinde hiçbir zirai ilaç kullanmadım. Hayvan gübresi organik olması sebebiyle mikroorganizma kapsamı ile toprağa çok yönlü yarar sağlamaktadır. Şu anda tarlada ağırlığı 8-10 kilo arasında gelen çok sulu ve tatlı organik kışlık ve yazlık kavunlar bulunuyor. Semt pazarına getirdiğim ve 1,5 liradan satışa sunduğum kavunların lezzeti herkes tarafından bilindiği için kısa sürede tükeniyor. Gerçek ve doğal lezzeti tatmak isteyen vatandaş yerli organik kavunu tercih ediyor “ diye konuştu.(MA-EFE)




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